Ноутбук Acer Swift X получит процессор AMD Ryzen 5000U

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift X (SFX14-41G-R3AD), которая поставляется с предустановленной ОС Windows 10 Home. Новинка характеризуется 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 5500U с тактовой частотой от 2,1 ГГц и до 4,0 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X SDRAM, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ памяти GDDR6, твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью 512 ГБ, модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2, сканером отпечатков пальцев, аудиосистемой DTS Audio, клавиатурой с подсветкой, двумя портами USB 3.2 Gen1, интерфейсом USB Type-C, разъемом HDMI и батареей ёмкостью 59 Втч. Цена лэптопа составляет 900 долларов.