Ноутбук Acer TravelMate P4 оценен в 78 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам бизнес-ноутбука Acer TravelMate P4 (TM414-51), который оценен от 78 тысяч рублей. Новинку оснастили 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, чипами Intel Core одиннадцатого поколения (Core i3, Core i5 и Core i7), поддержкой беспроводной связи WiFi 6 и eSIM, возможностью разложить лэптоп на 180°, защитой от песка и пыли в соответствии с военным стандартом MIL-STD 810H, длительностью работы от батареи до 15,5 часа, дактилоскопическим сенсором, шторкой для веб-камеры, клавиатурой с подсветкой и защитой от пролитой жидкости, ИК-камерой, интерфейсами USB 3.2 и USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, массой 1,3 кг и толщиной 17,99 мм.