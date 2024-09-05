Ноутбук Acer TravelMate P6 14 AI оценен в $1500

Компания Acer в рамках выставки IFA 2024 представила ноутбук TravelMate P6 14 AI, основанный на чипах Intel Core Ultra 200V. Новинку оснастили процессорами Core Ultra 7 266V, Ultra 7 268V, Ultra 7 258V, Ultra 7 256V и Ultra 5 226V, блоком NPU с производительность AI до 120 TOPS, новым графическим адаптером Intel Arc, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880:1800 точек или 1920:1200 точек, яркостью до 400 нит и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, корпусом 0,99 кг с прочностью MIL-STD 810H, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, портом USB 4 Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, интерфейсом HDMI 2.1 и двумя разъемами USB 3.2 Gen1 Type-A. Ноутбук станет доступен для покупки в январе следующего года по цене от 1350 евро.