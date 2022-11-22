Ноутбук Adata XPG Xenia 15 получил 165-Гц QHD-монитор …

Adata XPG Xenia Xe характеризуется 15,6-дюймовым сенсорным IPS-экраном, корпусом из анодированного алюминия толщиной 11 мм, процессорами Intel Core i5-1135G7 и i7-1165G7, ОЗУ LPDDR4x 4266МГц, а также SSD XPG Gammix S50 Lite вместимостью 1 ТБ. Наконец Adata XPG Xenia 15 может похвастаться CPU Intel Core i7-11800H, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3070, SSD XPG Gammix S70 на 1 ТБ, 32 ГБ оперативной памяти, корпусом из магниевого сплава, механической клавиатурой с настраиваемой RGB-подсветкой, а также 15,6-дюймовым экраном с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц.