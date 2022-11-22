Ноутбук Adata XPG Xenia 15 получил 165-Гц QHD-монитор

Отечественный ритейлер «Ситилинк» начал продажи ноутбуков тайваньского производителя Adata: XPG Xenia 14, XPG Xenia Xe и XPG Xenia 15. Цена на них стартует с 75 тысяч рублей. Модель Adata XPG Xenia 14 оснащается чипами Intel Core i5 или Core i7 одиннадцатого поколения, от 16 ГБ до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем XPG Gammix S50 Lite на 512 ГБ и 14-дюймовым IPS-дисплеем.

Adata XPG Xenia Xe характеризуется 15,6-дюймовым сенсорным IPS-экраном, корпусом из анодированного алюминия толщиной 11 мм, процессорами Intel Core i5-1135G7 и i7-1165G7, ОЗУ LPDDR4x 4266МГц, а также SSD XPG Gammix S50 Lite вместимостью 1 ТБ. Наконец Adata XPG Xenia 15 может похвастаться CPU Intel Core i7-11800H, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3070, SSD XPG Gammix S70 на 1 ТБ, 32 ГБ оперативной памяти, корпусом из магниевого сплава, механической клавиатурой с настраиваемой RGB-подсветкой, а также 15,6-дюймовым экраном с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц.
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