Ноутбук Alienware x14 R2 получил Core i7-13620H и RTX 4060 Laptop

Компания Alienware пополнила ассортимент ноутбуков моделью Alienware x14 R2, которая получила корпус с габаритами 260,41:321,08:14,5 мм и массу от 1,8 кг. Новинку также оснастили чипами Intel Core i5-13420H или Core i7-13620H, видеокартами NVIDIA RTX 4050 или RTX 4060 Laptop, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем NVMe SSD вместимостью до 4 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 165 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и временем отклика 3 мс, слотом для карты памяти MicroSD, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя разъемами Thunderbolt 4, портами USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A, интерфейсом HDMI 2.1, батареей ёмкостью 80,5 Втч и поддержкой 130-Вт зарядки. Конфигурация с Core i7-13620H и RTX 4050 Laptop уже продается в Китае по цене в 2180 долларов.