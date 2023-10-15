Ноутбук Alldocube GTBook 13 Plus получит 3K-экран

Компания Alldocube раскрыла большую часть характеристик ноутбука GTBook 13 Plus, полноценная презентация которого состоится чуть позже. Итак, новинку оснастили 4-ядерным 4-поточным процессором Intel N95 с тактовой частотой 3,4 ГГц, объемом кэш-памяти 6 МБ и TDP 15 Вт, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 13,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 3000:2000 пикселей (формат 3K), цельнометаллическим корпусом массой 1,3 кг, четырьмя динамиками, портом USB-A, полнофункциональным интерфейсом USB-C и разъемом mini HDMI. Цена ноутбука будет объявлена после релиза.

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