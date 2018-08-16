Ноутбук Asus ROG Zephyrus S получил 6-ядерный Intel Core i7-8750H

Компания Asus представила игровой ноутбук ROG Zephyrus S, который продолжает дело прошлогодней модели ROG Zephyrus. Последний, напомним, выделялся процессором Intel Core i7-7700HQ, видеокартой GeForce GTX 1080 Max-Q и корпусом толщиной 17,9 мм. Новинку же оснастили шестиядерным CPU Core i7-8750H, графикой GTX 1060 и GTX 1070, 16 или 24 ГБ оперативной памяти, двумя SSD формата M.2, 15.6-дюймовым AHVA-дисплеем с разрешением Full HD, поддержкой 144 Гц (120 Гц у предшественника) и временем отклика в 3 мс, двумя портами USB-C, одним USB 3.1, парой USB 2.0, интерфейсом HDMI, стереодинамиками, адаптером Bluetooth 5.0 и клавиатурой с подсветкой. Толщина ноутбука уменьшилась до 15,75 мм, а масса с 2,26 до 2,1 кг. Цена и остальные подробности будут объявлены ближе к началу продаж в сентябре.