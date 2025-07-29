Ноутбук COLORFUL Rimbook L1 на Intel Core i5-12450H оценен в $400

Компания COLORFUL пополнила ассортимент ноутбуков моделью Rimbook L1, которая основана на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core i5-12450H с тактовой частотой до 4,4 ГГц и встроенной графикой UHD Graphics. Новинка также имеет в своем оснащении 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ, 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит и соотношением сторон 16:9, батарею ёмкостью 50 Втч, поддержку 65-Вт зарядки через интерфейс USB-C, интерфейсы HDMI 1.4 и USB-A 3.2, полнофункциональный порт USB-C 3.2, два разъема USB-A 2.0, один USB-C 2.0 для передачи данных, 3,5-мм гнездо для наушников, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, порт 2,5 GbE LAN, а также корпус толщиной 17,9 мм и массой 1,7 кг. Цена ноутбука составила 400 долларов.