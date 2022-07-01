Ноутбук CTL Chromebook PX14 получил сенсорный экран

Компания CTL представила ноутбук Chromebook PX14, который получил предустановленной операционной системой Chrome OS. Новинка характеризуется аппаратной платформой Intel Jasper Lake (4-ядерный Celeron N5100 с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 2,8 ГГц и графическим адаптером Intel UHD, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей и поддержкой сенсорного управления, веб-камерой, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, поддержкой Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AX MAC) и Bluetooth 5.0, 64 ГБ флеш-памяти eMMC, 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя разъемами USB Type-C 3.1 Gen1 и одним USB 3.1 Type-A, 3,5-мм гнездом для наушников, размерами 327,66:228,60:18,80 мм и массой 1,65 кг. Цена хромбука составляет 400 долларов.

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