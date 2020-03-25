Ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 оценен в 500 долларов

2020-03-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Chuwi AeroBook Pro 15.6; [133]
Компания Chuwi выпустила в продажу компактный и производительный ноутбук AeroBook Pro 15.6, который можно купить по скидке за 500 долларов. Официальная цена новинки составляет 600 долларов. Напомним, что ноутбук оснащается цельнометаллическим корпусом, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 3840:2160 пикселей (плотность 282 PPI), поддержкой высокого динамического диапазона, 100% охватом цветового пространства sRGB и максимальной яркостью 340 нит, полноразмерной клавиатурой, крупным тачпадом, процессором Intel i5 6287U с интегрированной графикой Intel Iris Graphics 550 GPU, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 256 ГБ.


Комментарии и отзывы Chuwi AeroBook Pro 15.6
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