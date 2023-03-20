Ноутбук Chuwi CoreBook X 2023 получил 16 ГБ ОЗУ

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели CoreBook X, которая основана на 6-ядерном 8-поточном процессоре Intel Core i3-1215U. Новинка также оснащается 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, ОС Windows 11 «из коробки», 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K, соотношением сторон 3:2 и 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB, аккумулятором ёмкостью 46,2 Втч, поддержкой быстрой зарядки PD 2.0, клавиатурой с подсветкой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, разъемом USB-C, интерфейсом USB-A 3.0, 3,5-мм гнездом, слотом для накопителя M.2 SSD, кардридером Micro-SD и веб-камерой. Ноутбук уже доступен для покупки по цене от 430 долларов.

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