Ноутбук Chuwi Corebook Pro получил 2K-дисплей

Китайская компания Chuwi объявила о скором дебюте ноутбука Chuwi Corebook Pro, который приходит на смену модели Chuwi Corebook. Новинка получит 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1440 пикселей, 100% охватом цветового пространства sRGB и широкими углами обзора, корпус массой 1,53 кг и размерами 36,2:24,2:1,59 см, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью 256 ГБ, слот для расширения памяти, аккумулятор ёмкостью 36,5 Втч, которого хватит на 9 часов автономной работы, интерфейсы MicroHDMI, USB 2.0 Type-A. USB 3.0, слот для карт памяти MicroSDXC, 3,5 мм разъем для наушников, стереодинамики и предустановленную операционную систему Windows 10. Цена и аппаратная платформа будут раскрыты позже

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