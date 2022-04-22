Ноутбук Chuwi GemiBook Pro оценен в $300

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью GemiBook Pro, которая оценена в 430 евро. При этом со скидкой новинку можно будет приобрести всего за 300 евро. Итак, лэптоп оснастили 14-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2160:1440 пикселей, корпусом массой 1,5 кг, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, 4-ядерным 10-нм процессором Intel Celeron N5100, батареей ёмкостью 38 Втч, поддержкой быстрой зарядки, интерфейсами USB-C, USB 3.0 и слотом для карт памяти microSD.

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