Ноутбук Chuwi GemiBook получил 2К-дисплей и 12 ГБ ОЗУ

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью GemiBook, которая станет доступна для покупки в середине сентября по цене в 300 долларов. Новинка характеризуется 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160:1400 пикселей, соотношением сторон 3:2 и крышкой, которая раскрывается на 180 градусов, четырехъядерным чипом Intel Celeron J4115 поколения Gemini Lake Refresh с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 600, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, твердотельным накопителем ёмкостью 256 ГБ, модулями Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, металлическим корпусом массой 1,34 кг, портами USB Type-A и USB Type-С, а также предустановленной ОС Windows 10.

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