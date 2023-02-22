Ноутбук Chuwi GemiBook xPro получил CPU Intel Processor N100

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью GemiBook xPro, которая первой на рынке получила 4-ядерный 4-поточным процессор Intel Processor N100 семейства Alder Lake-N с тактовой частотой до 3,6 ГГц, графикой UHD-графика Intel и TDP 6 Вт, 8 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем M.2 вместимостью 256 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi6 и Bluetooth 5.2, 14,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 и откидывающейся на 180° крышкой, массой 1,4 кг, толщиной 19,9 мм и предустановленной операционной системой Windows 11. По словам производителя, средний FPS ноутбука в League of Legends составляет 56 к/с, а максимальный – 82 к/с. Ориентировочная цена GemiBook xPro в Китае составляет около 300 долларов.