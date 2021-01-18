Ноутбук Chuwi HeroBook Pro+ оценен в $270

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью HeroBook Pro+, который может похвастаться 13,3-дюймовым дисплеем производства Samsung с разрешением 3200:1800 пикселей (плотность 278 ppi). Новинка также характеризуется процессором Intel Celeron J3455, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 128 ГБ флэш-памяти eMMC со скоростью чтения и записи в два раза выше, чем у жёсткого диска, корпусом из поликарбоната массой 1160 г, поддержкой 24-ВТ зарядки и полимерно-литиевой батареей ёмкостью 38 Втч. Цена HeroBook Pro+ составляет 270 долларов, в то время как другие ноутбуки с 3K-дисплеем оценены в 1000 долларов.

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