Ноутбук Chuwi LarkBook X получил сенсорный экран

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью LarkBook X, которая станет доступна для покупки в середине августа по цене менее 500 долларов. Новинка характеризуется 14-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2K, 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB, открывающейся на 180 градусов крышкой, корпусом из алюминиево-магниевого сплава толщиной 10 мм и массой 1,4 кг, полноразмерной клавиатурой с подсветкой и крупным трекпадом, 10-нм чипом Intel Celeron N5100 со сверхнизким энергопотреблением и пассивным охлаждением, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 256 ГБ.

Комментарии и отзывы Chuwi LarkBook X
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