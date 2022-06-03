Ноутбук Clevo X270 получил графику Arc A770M

Компания Clevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Clevo X270, которая основана на чипах Intel Core двенадцатого поколения серии Alder Lake-H. Новинка характеризуется производительной дискретной видеокартой Intel Arc A770M (графический чип Intel ACM-G10 c 32 ядрами Xe, 32 блоками ускорения трассировки лучей, 16 ГБ памяти GDDR6 с поддержкой 256-битного интерфейса, частотой 1,65 ГГц и TDP от 120 до 150 Вт), 17,3-дюймовым экраном с подсветкой Mini LED от AU Optronics, системой охлаждения с семью теплопроводящими трубками и термоинтерфейсом типа «жидкий металл», одним разъемом LAN, двумя Thunderbolt 4 (USB Type-C), по одному mini-DisplayPort, HDMI и двумя USB 3.2 Gen 2, а также 3,5-мм аудиоразъемом.