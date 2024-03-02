Ноутбук Colorful Colorfire Meow R15 вышел в Китае

Компания Colorful выпустила в китайскую продажу ноутбук Colorfire Meow R15, который может похвастаться яркой крышкой с керамическим покрытием. Новинка характеризуется 8-ядерными процессорами AMD Ryzen 7 7735H или Ryzen 7 8845HS, дискретными графическими адаптером NVDIA GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4070 с TDP 140 Вт и 8 ГБ памяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с расширением до 64 ГБ, твердотельным накопителем PCIe 3.0 вместимостью 512 ГБ, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой165 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB и разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц.

Базовая конфигурация с Ryzen 7 7735H, Full HD-дисплеем и GeForce RTX 4050 обойдется в 695 долларов, та же версия, но с GeForce RTX 4060 Laptop стоит 790 долларов, а вариант с экраном 2,5К, Ryzen 7 8845HS и GeForce RTX 4070 Laptop оценен в 930 долларов.