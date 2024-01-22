Ноутбук Colorful Evol P15 2024 оценили в 820 долларов

Компания Colorful пополнила ассортимент ноутбуков моделью Evol P15 2024, которая оценена на домашнем для производителя китайском рынке в 820 долларов. Новинка характеризуется 10-ядерным 16-поточным Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,9 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 16 ГБ оперативной памяти с возможностью увеличения до 64 ГБ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, дополнительным слотом M.2 с подключением к четырем линиям шины PCIe 4.0, 15,6-дюймовым экраном с частотой обновления изображения 165 Гц и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, поддержкой Wi-Fi 6E, сетевым портом RJ-45, интерфейсами HDMI и DP 1.4, разъемами USB 3.2, одним USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4 и корпусом с размерами 361:247:24,9 мм.