Ноутбук Colorful General Star X15 AT 23 получил 165-Гц экран

Компания Colorful представила ноутбук General Star X15 AT 23, который появится в китайской продаже 4 апреля по цене в 850 долларов. Новинку оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 10-ядерным чипом Intel Core i7-12650H двенадцатого поколения, 16 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и пятью медными трубками, 15,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей и кадровой частотой 165 Гц, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсами USB 2.0, USB 3.2, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI и MiniDP1.4, портом RJ-45, слотом для карты памяти Micro SD и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6.