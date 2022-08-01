Ноутбук Colorful X15-AT 22 получил CPU Core i9-12900H

Компания Colorful пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью X15-AT 22, которая, в числе прочего, получила систему охлаждения Storm Blade 2.0. Новинку также оснастили 14-ядерным чипом Intel Core i9-12900H (Intel Alder Lake) с тактовой частотой до 5,0 ГГц, 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой G-Sync Ultimate для более плавного геймплея, дискретным графическим адаптером GeForce RTX 3060, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ с интерфейсом PCIe 4.0, поддержкой Wi-Fi 6/6E, клавиатурой с многоцветной подсветкой RGB, разъемами Thunderbolt 4 USB-C, USB Type-C (USB 3.2 Gen2) и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карты памяти microSD, размерами 359,5:238:23,9 мм и массой 1,93 кг.

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