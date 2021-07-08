Ноутбук Colorful X15-AT получил графику GeForce RTX 3060

Компания Colorful представила свой первый ноутбук X15-AT, который получил основу из 8-ядерного чипа Intel Core i7-11800H с частотой до 4,6 ГГц и графики NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти.

Новинку также оснастили алюминиевым корпусом толщиной 23,9 мм и массой менее 2 кг, 15,6-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD, 100% охватом цветовой палитры sRGB и пиковой яркостью 300 кд/м2, 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200 с возможностью расширения до 64 ГБ, NVMe-накопитель вместимостью 512 ГБ, разъёмом Thunderbolt 4, поддержкой Wi-Fi 6, системой охлаждения Storm Blade 3.0, RGB-клавиатурой с тактильной отдачей. Ноутбук появится в продаже уже в этом месяце по цене в 1200 долларов.