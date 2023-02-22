Ноутбук Colorful X16 Pro получил графику GeForce RTX 4060

Компания Colorful пополнила ассортимент ноутбуков моделью Colorful X16 Pro, которая основана на процессоре Intel Core i7-13700H и графическом адаптере GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Новинку также оснастили 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, 100 % охватом цветового пространства sRGB и яркостью 350 кд/м2, размерами 359,5:273:19,9 мм, массой 2 кг, камерой разрешением 2 Мп, стереомикрофонами, RGB-подсветкой, двумя интерфейсами USB3.2, по одному USB-C (USB 3.2 Gen 2), Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и Mini DP, слотом для карт TF, двумя разъемами 3,5 мм и портом RJ-45. Цена ноутбука составляет 1290 долларов.