Ноутбук Dell 14 Premium оценен в $1650

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделями Dell 16 Premium и Dell 14 Premium, которые появятся в американской продаже по цене от 2600 и от 1650 долларов соответственно. Старшая модель получила процессоры Intel Core Ultra 9 285H, Ultra 7 255H или Ultra 7 256H, интегрированную графику Intel Arc 140T или дискретные NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060 и RTX 5070, нейропроцессор Intel AI Boost NPU с производительностью до 13 TOPS, до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 4 ТБ, 16,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 2K или OLED-дисплей с разрешением 4K, батарею ёмкостью 99,5 Втч, 130-Вт зарядное устройство, алюминиевый корпус, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 7 и веб-камеру с разрешением 1080p.

Младшая модель отличается чипами Intel Core Ultra 7 255H и 7 256H, видеокартами Intel Arc 140T или NVIDIA GeForce RTX 4050, 14,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K или OLED-панелью с разрешением 3,2K, а также аккумулятором ёмкостью 70 Втч.
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