Ноутбук Dell Alienware m17 R5 получил версию с 480-Гц экраном

Компания Dell объявила о том, что теперь её ноутбуки Alienware m17 R5 и Alienware x17 R2 доступны в новой версии дисплея с разрешением Full HD, кадровой частотой 480 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и яркостью 300 кд/м2.

Напомним, что модель Alienware m17 R5 характеризуется 8-ядерным и 16-поточным чипом Ryzen 7 6800H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 8-ядерным Ryzen 9 6900HX (до 4,9 ГГц) или 8-ядерным Ryzen 9 6980HX (до 5,0 ГГц), видеокартой Radeon RX 6700M/Radeon RX 6850M XT c 12 ГБ памяти и теплопакетом 175 Вт или GeForce RTX 30-й серии от GeForce RTX 3050 Ti, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800, двумя SSD до 4 ТБ, одним разъемом LAN на 2,5 Гбит/с, тремя интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A, одним USB 3.2 Gen 2 Type-C и одним HDMI 2.1. Модель x17 R2 отличается процессорами Intel Alder Lake и графикой GeForce RTX 30-й серии. Цена на ноутбуки стартуют от 1950 и 2250 долларов соответственно.