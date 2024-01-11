Ноутбук Dell Alienware x16 R2 получил Core Ultra 9 185H

Компания Dell представила игровой ноутбук Alienware x16 R2, который основан на чипах Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H четырнадцатого поколения. Новинка также характеризуется видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-6400 или 32 ГБ LPDDR5X-7467 в зависимости от конфигурации, одним накопителем PCIe Gen4 NVMe до 4 ТБ или двумя модулями по 4 ТБ в RAID 0, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1660 пикселей, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 3 мс, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и поддержкой NVIDIA G-Sync и Advanced Optimus, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, одним интерфейсом Thunderbolt 4.0 и одним USB 3.2 Gen2 Type-C, портами HDMI 2.1 и miniDP 1.4, двумя разъемами USB 3.2 Gen1 Type-A, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти SD, полноразмерной клавиатурой с подсветкой и корпусом массой 2,72 кг. Цена на ноутбук стартует с 2100 долларов.

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