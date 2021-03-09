Ноутбук Dell G15 получит 360-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о еще не представленном официально ноутбуке Dell G15, который предназначен для заядлых геймеров. Судя по фото, аппарат сможет похвастаться ярким дизайном, а вот тонким его точно не назовешь. Сообщается, что лэптоп получил 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и впечатляющей кадровой частотой 360 Гц, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, многоцветную подсветку RGB с четырьмя зонами, версии Dark Shadow Grey, Spector Green with Speckles, Phantom Grey with Speckles и Obsidian Black, разъемы USB Type-A и HDMI, 3,5-мм гнездо для наушников, сетевой порт Ethernet, предустановленную операционную систему Windows 10 и продвинутую систему охлаждения.