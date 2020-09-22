Ноутбук Dell G5 получил 300-Гц дисплей

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью Dell G5, которая основана на процессорах Intel Core 10-го поколения. Новинка характеризуется дисплеем с частотой обновления 144 Гц и 300 Гц, 72% охватом цветовой палитры NTSC, 12-зонной подсветкой корпуса, клавиатурой с настраиваемой подсветкой, интерфейсами HDMI, USB-A, RJ45 и USB-C, слотом для карт памяти SD и 3,5-мм разъёмом для наушников.

Версия с чипом Core i5 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и графикой GeForce GTX 1650 будет стоить 810 долларов. Такая же конфигурация с видеокартой GeForce GTX 1650i оценена в 990 долларов. Версия с Core i7 8-го поколения, 16 ГБ ОЗУ и адаптером GeForce GTX 2060 обойдется в 1210 долларов, а топовый вариант с Intel Core i7 10-го поколения, 16 ГБ ОЗУ и GeForce RTX 2070 Max-Q будет стоить 1980 долларов.