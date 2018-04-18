Ноутбук Dell Inspiron 13 7000 2-in-1 получил 13,3-дюймовый глянцевый сенсорный дисплей

Компания Dell начала продажи ноутбука Inspiron 13 7000 2-in-1. Аппарат Dell Inspiron 13 7000 2-in-1 оснастили 13,3-дюймовым глянцевым сенсорным дисплеем типа IPS с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Предлагается модель в двух вариантах : одна на базе AMD Ryzen 5 2500U с графическим процессором Radeon Vega 8, а вторая на базе AMD Ryzen 7 2700U с графическим процессором Radeon Vega 10. Предусмотрены модули 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, веб-камера с широким углом обзора и инфракрасным датчиком, так что ноутбук поддерживает распознавание лиц. Стоимость новинки составит от 729 долларов в зависимости от модификации.