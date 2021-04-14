Ноутбук Dell Inspiron 13 построена на CPU Intel Tiger Lake

Компания Dell выпустила ноутбук Inspiron 13 (5310), который появится в продаже уже на этой неделе по цене от 590 долларов. Новинка характеризуется процессорами Intel Tiger Lake вплоть до 4-ядерного 8-поточного Core i7-11370H с тактовой частоте до 4,8 ГГц, 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей или 2560:1600 пикселей на выбор, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью до 2 ТБ, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, под одному HDMI 1.4b и USB 3.2 Gen1 Type-A, 3,5-мм разъемом, опциональной подсветкой клавиатурой и дактилоскопическим сенсором.