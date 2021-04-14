Ноутбук Dell Inspiron 16 Plus получил 3K-дисплей

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью Inspiron 16 Plus, которая появится в продаже в начале июня по цене от 950 долларов. Новинка характеризуется процессорами Intel Tiger Lake-H, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060, дисплеем с разрешением 3072:1920 пикселей, яркостью 300 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой HDR и Dolby Vision, полноразмерной клавиатурой, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем M.2 PCIe NVMe ёмкостью 2 ТБ, интерфейсом Thunderbolt 4, разъемами HDMI 2.0 и USB 3.2 Gen1 Type-A, 3,5-мм разъемом для наушников, поддержкой Wi-Fi 6, дактилоскопическим сенсором в качестве опции и ридером SD-карт.