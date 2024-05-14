Ноутбук Dell Latitude 7455 на Snapdragon X Plus засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ноутбука Dell Latitude 7455, который будет ориентирован на корпоративный сегмент. Бенчмарк подтвердил наличие новой десятиядерной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 с тактовой частотой до 3,42 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Windows 11 Pro. В испытании ONNX CPU лэптоп набрал 2738 баллов. Другие характеристики Dell Latitude 7455 пока не приводятся. Предполагается, что первые ноутбуки с процессорами Qualcomm будут представлены в ближайшие недели.

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