Ноутбук Dell Latitude 7455 на Snapdragon X Plus засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ноутбука Dell Latitude 7455, который будет ориентирован на корпоративный сегмент. Бенчмарк подтвердил наличие новой десятиядерной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 с тактовой частотой до 3,42 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Windows 11 Pro. В испытании ONNX CPU лэптоп набрал 2738 баллов. Другие характеристики Dell Latitude 7455 пока не приводятся. Предполагается, что первые ноутбуки с процессорами Qualcomm будут представлены в ближайшие недели.