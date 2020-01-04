Ноутбук Dell Latitude 9510 с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и оптимизацией AI

Компания Dell представила новый интеллектуальный бизнес-ноутбук - 15-дюймовый Latitude 9510. Он имеет встроенную технологию AI на основе оптимизации. Его обновленное программное обеспечение Dell Optimizer может автоматически настроить параметры устройства для оптимальной производительности.

Для подключения есть Wi-Fi 6 и возможность работать в мобильных сетях с поддержкой 5G. Антенны 5G встроены в динамики, что позволяет разместить на нем 15-дюймовый дисплей InfinityEdge.

Latitude 9510 работает на новейших процессорах Intel Core i7 10-го поколения, весит 1,45 кг и отличается длительным временем автономной работы - 30 часов. Отделка выполнена из алюминия с алмазной огранкой, что придает модели особую элегантность. Dell Latitude 9150 будет доступен на мировом рынке 26 марта за $ 1800.