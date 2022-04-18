Ноутбук Dell Precision 7670 получит проприетарные модули памяти DDR5

Сетевые источники поделились подробностями о ноутбуке Dell Precision 7670, который сможет похвастаться проприетарным форм-фактором для модулей ОЗУ DDR5 (Compression Attached Memory Module). На фото изображен модуль CAMM с 16 чипами памяти DDR5, которые подключается к специальному интерфейсу и удерживается несколькими винтами. Модуль работает в двухканальном режиме, а пользователи смогут использовать до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 в модулях CAMM.

Самому ноутбуку прочат чипы Intel Core i5, Core i7 и Core i9 поколения Alder Lake-HX с TDP 55 Вт, графическими адаптерами NVIDIA RTX A5000, моделями Intel Arc Pro с TDP 90 и 125 Вт, 16-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 16:10, разрешением 4K, DisplayHDR 500, яркостью 500 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, тремя разъёмами M.2 для твердотельных накопителей PCIe 4.0 до 12 ТБ в сумме, фоновой подсветкой дисплея и поддержкой Wi-Fi 6E.
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