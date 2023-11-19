Ноутбук Dell XPS 13 9340 засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружились результаты тестирования нового ноутбука Dell XPS 13. Бенчмарк подтвердил наличие в модели Dell XPS 13 (9340) 16-ядерного 22-поточного процессора Intel Core Ultra 7 155H с тактовой частотой до 4,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Windows 11 Pro. Устройство набирает 1689 баллов одноядерном испытании и 9910 баллов в многоядерном тестировании. Официальный релиз ноутбуков Dell на новых чипах Intel Core Ultra ожидается в конце этого или начале следующего года. Ранее вышеуказанный процессор был замечен в базе Geekbench в составе ноутбука ASUS Zenbook 14X OLED.

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