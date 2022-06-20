Ноутбук Dell XPS 13 доступен в Китае по цене от 1350 долларов

Компания Dell официально представила ноутбук XPS 13, который отличается новым дизайном и оснащен процессорами Intel Core U-серии 12-го поколения. Ноутбук появился в продаже на официальном сайте Dell China. Базовая версия с процессором Intel Core i5-1230U, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ стоит 1350 долларов. Версия с процессором Intel Core i7-1250U и стоит уже 1500 долларов. Есть еще версия с улучшенным экраном и увеличенным до 1 ТБ SSD-накопителем по цене 2250 долларов.

Напомним, что Dell XPS 13 оснащен 13,4-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10 и разрешением FHD+ (1920 x 1200) или 4K (3840 x 2400). Заявленная яркость составляет 500 кд/м2. Новый Dell XPS 13 имеет толщину 13,9 мм, весит примерно 1157,7 грамма и оснащен аккумулятором емкостью 51 Втч, обеспечивающим до 12 часов автономной работы.
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