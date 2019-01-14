Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую веб-камеру

На выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2019 в Лас-Вегасе, компания Dell анонсировала ноутбук XPS 13 с передовой веб-камерой. Новинка оборудована 13,3-дюймовым дисплеем InfinityEdge с разрешением 1920 на 1080 точек. За производительность устройства отвечает процессор Intel Core восьмого поколения. Объем оперативной памяти достигает 16 Гбайт. Предусмотрены два порта Thunderbolt 3 / USB Type-C, стереофонические динамики, слот microSD и адаптер беспроводной связи Killer Wi-Fi (802.11ас). Стоимость ноутбука составляет от 900 долларов.