Ноутбук Dell XPS 14 9440 оценен от 1700 долларов

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью XPS 14 9440, которая основана на чипах Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 7 165H. Новинку также оснастили интегрированной графикой Intel Arc или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 (30 Вт), до 64 ГБ двухканальной ОЗУ LPDDR5x, до 4 ТБ хранилища NVMe PCIe Gen4, 14,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, динамической кадровой частотой от 30 Гц до 120 Гц, типичной яркостью 500 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB или сенсорной OLED-панелью с разрешением 3200:2000 пикселей, 100% охватом DCI-P3, динамической частотой обновления 48–120 Гц и яркостью 400 нит, алюминиевым корпусом, защитным стеклом Gorilla Glass 3, невидимым тачпадом, батареей ёмкостью 69,5 Втч, тремя интерфейсами Thunderbolt 4 с DisplayPort 2.1 и функцией зарядки других устройств, Power Delivery, слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм аудиогнездом и адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Ноутбук станет доступен для покупки в первом квартале текущего года по цене от 1700 долларов.

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