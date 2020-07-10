Ноутбук Dell XPS 15 получил «морозный» белый цвет

Компания Dell решила обновить корпус своего популярного ноутбука XPS 15 белоснежной опцией Frost. Модель оснащена арктическим белым тканым стеклянным упором для рук, который противостоит пятнам и жирам. Морозная версия обойдется желающим в дополнительные $ 50 от стандартной версии.

Напомним, ноутбук имеет дисплей с соотношением сторон 16:10, который поддерживает HDR400. Он работает на процессоре Intel Core i9-10885H 10-го поколения в паре с NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

Цветовая опция Frost будет доступна только в конфигурациях с процессором Core i7 и 16 ГБ ОЗУ или выше. Пока неизвестно, планирует ли Dell также выпустить белую версию XPS 17. Следует подчеркнуть, что Dell продолжит продавать XPS 15 в черном и серебристом цветах. Единственные различия между двумя версиями - это цвет корпуса, сенсорной панели и клавиатуры.
Комментарии и отзывы Dell XPS 15 Frost
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