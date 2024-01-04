Ноутбук Dell XPS 16 9640 оценен от 1900 долларов

Компания Dell представила флагманский ноутбук XPS 16 9640, который основан на новых процессорах Intel вплоть до Core Ultra 9 185H. Новинка также характеризуется алюминиевым корпусом, невидимым тачпадом, 16-дюймовым несенсорным экраном с разрешением Full HD+, динамической кадровой частотой 30–120 Гц ,100% охватом цветового пространства sRGB и яркостью 500 нит, сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 4K+, 100% охватом DCI-P3, яркостью 400 нит и частотой обновления 48–90 Гц, видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 4070 8GB (60 Вт), до 64 ГБ ОЗУ, веб-камерой 1080p, аккумулятором ёмкостью 99,5 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, тремя интерфейсами Thunderbolt 4, слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбук появится в продаже в первом квартале этого года по цене от 1900 долларов.

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