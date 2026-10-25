Ноутбук Dell XPS 16 Creator Edition на оценили в 3800 долларов

Компания Dell объявила цену на анонсированный еще летом ноутбук XPS 16 Creator, который базируется на платформе NVIDIA RTX Spark N1X с архитектурой Blackwell. Конфигурация с 18-ядерным чипом NVIDIA Grace, GPU с 5120 ядрами и 32 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X обойдется в 3800 долларов, а топовая версия с 128 ГБ памяти, 20-ядерным процессором, 6144-ядерной графикой и твердотельным накопителем на 2 ТБ оценена в 7000 долларов.

Новинка также оснащается алюминиевым корпусом толщиной 18 мм и массой от 2 кг, 16-дюймовым тандемным OLED-экраном с разрешением 3200:2000 точек, кадровой частотой до 120 Гц, заводской калибровкой цветопередачи Pantone с точностью Delta E менее 2, пиковой яркостью 1000 нит и соответствием стандарту VESA DisplayHDR True Black 600, тремя интерфейсами USB4 Type-C, портом HDMI 2.1b, кардридером SDXC 7.1, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также предустановленной Arm-версией операционной системы Windows 11.
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