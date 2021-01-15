Ноутбук Dere TBook T10 с процессорами Intel 10-го поколения

Наконец-то официально представлен ноутбук Dere TBook T10 с высококлассными характеристиками по стартовой цене в 599 долларов. Устройство оснащено мощным процессором Intel Core i3, i5 или i7 с оперативной памятью до 16 ГБ и внутренней памятью 512 ГБ.

Dere TBook T10 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем FHD, обеспечивающий улучшенное качество просмотра. Dere TBook T10 изготовлен из высококачественного металлического корпуса, который поддерживает вращение на 180 градусов. Ноутбук поддерживает до 1 ТБ жесткого диска или до 2 ТБ расширения SSD. Более того, улучшенная система отвода тепла позволяет пользователям работать непрерывно в течение нескольких часов.

Мощный ноутбук Dere TBook T10 оснащен процессорами Intel Core i3, i5 и i7 10-го поколения с оперативной памятью до 16 ГБ и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Процессор 10-го поколения с тактовой частотой 3,90 ГГц наделяет ноутбук впечатляющей производительностью. Он поставляется в комплекте с Intel Iris Graphics для выполнения задач и приложений с интенсивным использованием графики.

Дисплей складывается на 180 градусов и обладает такими функциями, как антибликовое покрытие, низкий уровень синего света и удобный внешний вид. Также ноутбук оснащен 2 портами USB 2.0, 1 портом Type-C, портом LAN, разъемом для наушников, слотом для SD-карты, поддержкой mini HDMI и входом питания переменного тока.

Dere TBook T10 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч.