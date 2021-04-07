Ноутбук Dynabook Chromebook C1 порт USB Type-C

Сетевые источники сообщили о релизе ноутбука Dynabook Chromebook C1, который ориентирован на образовательный сегмент. Новинка характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7c, 4 ГБ оперативной памяти, поддержкой мобильных сетей 4G/LTE, 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей (формат HD), возможностью вращения на 360 градусов и поддержкой сенсорного ввода и работы посредством помощи специального пера с распознаванием 4096 уровней силы нажатия, 32 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 1 Мп и основной камерой на 5 Мп, защищенным по стандарту MIL-STD-810 корпусом, размерами 286:206:19,8 мм, массой 1,35 кг, интерфейсами USB Type-C и USB Type-A, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Цена ноутбука пока не раскрывается.