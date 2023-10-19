Ноутбук Dynabook GA83/XW весит 875 граммов

Компания Dynabook пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью Dynabook GA83/XW, которая оценена в Японии от 2560 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 7730U или 6-ядерным Ryzen 5 7530U, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 13,3-дюймовым сенсорным (опция) IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей и матовой или глянцевой поверхностью на выбор, веб-камерой с 8защитной шторкой и сенсором для распознавания лиц, литым магниевым корпусом толщиной 17,9 мм и массой 875 граммов, временем автономной работы до 18,5 часа в режиме высокой производительности, поддержкой быстрой зарядки, двумя интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2 и двумя USB-A 3.0, портом Gigabit Ethernet, слотом microSD, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, а также модемом LTE в качестве опции.

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