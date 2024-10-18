Ноутбук Dynabook Portege X30L-M весит всего 855 грамм

Сетевые источники сообщают о выходе ноутбука Dynabook Portege X30L-M, главной особенностью которого стала масса 855 граммов. Новинка также характеризуется 13-дюймовым дисплеем, процессорами Intel Core Ultra 100 семейства Meteor Lake от 12-ядерного Core Ultra 5 125U до 16-ядерного Core Ultra 7 165H, 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, одним интерфейсом HDMI, двумя портами Thunderbolt 4, двумя разъемами USB 3.2 Gen 1, портом RJ45, дактилоскопическим сенсором, считывателем смарт-карт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, батареей ёмкостью 56 Втч и четырёхлетней гарантией. Цена на ноутбук стартует от 1400 долларов.

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