Ноутбук Eluktronics Mech-15 G3 QHD получил 165-Гц QHD-экран

Американская компания Eluktronics представила первые в мире ноутбуки, оснащенные IPS-дисплеями с разрешением 2560:1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Речь идет о моделях MECH-15 G3 QHD Edition, MAX-15 QHD-Edition и MAX-17 QHD-Edition, которые оснащаются IPS-матрицами от BOE с яркостью 318 кд/м2, временем отклика 2,5 мс, 87% охватом цветовой палитры sRGB и коррекцией цветопередачи delta E <2, процессором Intel Core i7-10870H, дискретной видеокартой GeForce RTX 2070 Super, NVMe-накопителем ёмкостью до 1 ТБ, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 МГц. Ноутбуки отличаются массой и ёмкостью аккумулятора. Цена на лэптопы стартует от 2200 долларов.

Комментарии и отзывы Eluktronics Mech-15 G3 QHD
Обзоры:
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Новости:
Опубликованы примеры фото с камеры Zeiss ZX1

В сети появились примеры фотографий, сделанных на компактную полнокадровую камеру Zeiss ZX1. Данный фотоа...
Камера Zeiss ZX1 появилась в глобальной продаже

Сразу несколько источников сообщили о том, что уже сегодня, 29 октября, компания Zeiss выпустит в глобаль...
Камера Sony A7 IV будет стоить 2500 долларов?

Сетевые источники раскрыли некоторые подробности о полнокадровой беззеркальной камере Sony Alpha A7 IV, к...
Обзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-TowerОбзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-Tower
Обзор KIVI 55U710KB. Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5Обзор KIVI 55U710KB. Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5
Лучший утюг. Philips GC4555/80 AzurЛучший утюг. Philips GC4555/80 Azur
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
Загадочное устройство Xiaomi с процессор...
Загадочное устройство Xiaomi с процессорКомпания Qualcomm представит следующий флагманский процессор Snapdragon 875 1 декабря. Накануне этого в с...
Xbox Series S выйдет 10 ноября...
Xbox Series S выйдет 10 ноябряНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Microsoft планирует...
Honda Accord получила новый дизайн и гиб...
Honda Accord получила новый дизайн и гибВ последнее время все крупные производители автомобилей делают ставку на гибридные двигатели, так как это...
Redmi Note 10 показали на фото ...
Redmi Note 10 показали на фото В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии смартфона Redmi Note 10, который еще не бы...
Подбираем чехол для Huawei Honor 9A (MOA...
Подбираем чехол для Huawei Honor 9A (MOAВ последнее время многие пользователи приобретают себе смартфоны, после чего спустя какое-то время замеча...
Представлены наушники Razer Kraken BT Ki...
Представлены наушники Razer Kraken BT KiНовый взгляд на фаворита фанатов, совершенно новые Razer Kraken BT Kitty Edition позволяют фанатам исполь...
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST...
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-ISTЧаще всего игровые наушники ассоциируются с накладной конструкцией с массивными чашками. Но за последнее ...
Seasonic презентовала модульный кабель M...
Seasonic презентовала модульный кабель MВы уже знаете, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 используют 12-контактный разъем для питания. Seasonic...
Сворачиваемая OLED-панель Oppo X 2021 из...
Сворачиваемая OLED-панель Oppo X 2021 изКонцепция смартфона Oppo X 2021 Rollable была представлена только вчера, это первое устройство компании с...
В сети опубликовали фотографии предполаг...
В сети опубликовали фотографии предполагВ сети опубликовали фотографии, на котором изображен предполагаемый корпус Apple iPhone 12 Pro. ...
Qualcomm Snapdragon 875 просочилась в се...
Qualcomm Snapdragon 875 просочилась в сеВсего за несколько недель до официального объявления процессора Qualcomm Snapdragon 875, в сети просочила...
iPhone 12 Pro Max проигрывает конкурента...
iPhone 12 Pro Max проигрывает конкурентаНесколько дней назад был официально представлен новый смартфон iPhone 12 Pro Max, который, правда, уже по...
Обзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатураОбзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатура
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиляОбзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля
Обзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 годаОбзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 года
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor