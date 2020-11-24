Ноутбук Eluktronics Mech-15 G3 QHD получил 165-Гц QHD-экран

Американская компания Eluktronics представила первые в мире ноутбуки, оснащенные IPS-дисплеями с разрешением 2560:1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Речь идет о моделях MECH-15 G3 QHD Edition, MAX-15 QHD-Edition и MAX-17 QHD-Edition, которые оснащаются IPS-матрицами от BOE с яркостью 318 кд/м2, временем отклика 2,5 мс, 87% охватом цветовой палитры sRGB и коррекцией цветопередачи delta E <2, процессором Intel Core i7-10870H, дискретной видеокартой GeForce RTX 2070 Super, NVMe-накопителем ёмкостью до 1 ТБ, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 МГц. Ноутбуки отличаются массой и ёмкостью аккумулятора. Цена на лэптопы стартует от 2200 долларов.