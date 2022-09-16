Ноутбук Eurocom Nightsky TXi317 получил GPU GeForce RTX 3080 Ti

Компания Eurocom пополнила ассортимент геймерских ноутбуков топовой моделью Nightsky TXi317, которая работает под управлением ОС Windows 11. Новинка характеризуется чипами Intel Alder Lake вплоть до 14-ядерного процессора Core i9-12900H с частотой до 5,0 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 17,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, QHD и 165 Гц или 4К и 60 Гц, 64 ОЗУ DDR4-3200, двумя твердотельными накопителями M.2 NVMe ёмкостью до 8 ТБ каждый, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, дактилоскопическим сенсором, контроллером Gigabit Ethernet, 1-Мп веб-камерой, разъемами USB-A 3.2 Gen1, Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и Thunderbolt 4.0 / USB-C, размерами 396:262:24,9 мм и массой 2,8 кг. Цена на ноутбук стартует с 3000 долларов.