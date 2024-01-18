Ноутбук Eurocom Raptor X17 получил CPU Core i9-14900HX

Компания Eurocom пополнила ассортимент геймерских ноутбуков флагманской моделью Raptor X17, которая оценена от 3500 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,9 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, двумя слотами для оперативной памяти DDR5 до 96 ГБ в сумме, твердотельным накопителем вместимостью до 24 ТБ (предусмотрено два слота M.2 с интерфейсом PCIe Gen4 и один PCIe Gen5), крупной системой охлаждения с двумя кулерами, 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5К и кадровой частотой 240 Гц в базовой версии и 4К/144 Гц в топовой, одним интерфейсом HDMI 2.0 и двумя MiniDP 1.4, тремя разъемами USB-A и тремя USB-C (два Thunderbolt 4), 3,5-мм аудиогнездом, сетевым портом LAN Ethernet на 2,5 Гб и адаптером Intel Killer E3100X.