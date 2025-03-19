Ноутбук Eurocom Raptor X18 оценен в 3995 долларов

Компания Eurocom пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Raptor X18, которая основана на 24-ядерном чипе Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили до 256 ГБ оперативной памяти DDR5, до четырех твердотельных накопителей вместимостью до 32 ТБ в RAID-массиве 0/1/5, дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5090 с 680 ядрами Tensor AI и 24 ГБ памяти GDDR7 или RTX 5080 в более доступных конфигурациях, 18-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 200 Гц при разрешении 3840:2400 точек и 240 Гц при 2560:1600 пикселей, корпусом массой 3,6 кг и размерами 401:320:32,8 мм, интерфейсами HDMI 2.1 и mini DisplayPort, двумя разъемами USB-A 3.2 Gen2 и двумя USB-С Thunderbolt 5, двумя портами Ethernet на 2,5 Гб/с, слотом для карты памяти SD, поддержкой TPM 2.0 и совместимостью с ОС Windows 11. Ноутбук станет доступен для покупки 30 марта по цене в 3995 долларов.